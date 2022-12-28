Відключення стають більш прогнозованими – компанія Yasno про ситуацію з електрикою у Києві

У компанії Yasno заявили, що на сьогодні ситуація в енергосистемі Києва стабілізується і відключення стають більш прогнозованими. Як заявив у фейсбуці гендиректор компанії-постачальника електроенергії Сергій Коваленко, це відбувається завдяки «неймовірній роботі» енергетиків.

«Сподіваюся, найближчим часом зможемо повернутися до графіків. Ви і самі це відчуваєте», – зазначив Коваленко.

Росія 19 грудня здійснила найбільший за кількістю удар дронами по території України. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області. Після цієї атаки ситуацію з електропостачанням у Києві назвали найскладнішою в країні – були райони міста, які отримували світло близько 5 годин на добу. Відновлювальні роботи не припиняються.