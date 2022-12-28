Дефіцит в енергосистемі зріс через обстріли інфраструктури на сході – «Укренерго»

Дефіцит електроенергії в українській енергосистемі зріс станом на 28 грудня, повідомляє компанія «Укренерго».

«Це пов’язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріл газової інфраструктури у східному регіоні. Водночас завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання», – йдеться в повідомленні.

Наявної потужності все ще недостатньо для всіх потреб споживачів. Тому компанія передала регіональним обленерго ліміти споживання, перевищення яких буде призводити до аварійних відключень.

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Напередодні на Донеччині зупинили роботу котельні, які працюють на газі, через пошкодження магістрального газопроводу в Харківській області.

Росія з жовтня регулярно завдає масованих ракетних ударів по енергетичних обʼєктах в Україні, після одного з таких ударів 23 листопада значна частина країни на деякий час залишилася без енергопостачання. Досі в більшості областей тривають планові відключення електрики. Українська сторона з міркувань безпеки не повідомляла, які обʼєкти зазнавали атак.

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У британській розвідці вважають, що удари по українській критичній інфраструктурі, ймовірно, є першим прикладом реалізації Росією концепції стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей (SODCIT) – ключового компонента військової доктрини, яку вона прийняла в останні роки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що вражаються об’єкти, використання яких допомагає «вбивати росіян».