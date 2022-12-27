«З обмеженнями, але стабільно» – компанія Yasno про ситуацію з електрикою у Києві

У компанії Yasno заявили, що на сьогодні Київ отримує стабільні обсяги електроенергії.

«Звісно, з обмеженнями, але стабільно. Це перша добра новина. Ці обсяги вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж. Це друга добра новина. Але складно прогнозувати, як поведе себе обладнання, якщо температура суттєво впаде, а споживання зросте. Благо, Новий рік має бути при плюсах», – зазначив у фейсбуці гендиректор компанії-постачальника електроенергії Сергій Коваленко.

Росія 19 грудня здійснила найбільший за кількістю удар дронами по території України. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області. Після цієї атаки ситуацію з електропостачанням у Києві назвали найскладнішою в країні – були райони міста, які отримували світло близько 5 годин на добу. Відновлювальні роботи не припиняються.