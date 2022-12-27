У МВС розповіли, скільки об’єктів критичної інфраструктури зазнали російських атак

Понад 700 обʼєктів критичної інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення зазнали російських обстрілів, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.



«Загалом по Україні станом на зараз маємо інформацію про понад 35 тисяч зруйнованих обʼєктів внаслідок російських атак, з майже 30 тисяч зафіксованих обстрілів з початку вторгнення вражено 702 обʼєкти критичної інфраструктури – йдеться про газогони, електропідстанції, мости та інше», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Росія з жовтня регулярно завдає масованих ракетних ударів по енергетичних обʼєктах в Україні, після одного з таких ударів 23 листопада значна частина країни на деякий час залишилася без енергопостачання. Досі в більшості областей тривають планові відключення електрики. Українська сторона з міркувань безпеки не повідомляла, які обʼєкти зазнавали атак.

У британській розвідці вважають, що удари по українській критичній інфраструктурі, ймовірно, є першим прикладом реалізації Росією концепції стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей (SODCIT) – ключового компонента військової доктрини, яку вона прийняла в останні роки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що вражаються обʼєкти, використання яких допомагає «вбивати росіян».