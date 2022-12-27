Галущенко обговорив з послами країн G7 нагальні потреби енергетики України

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з очільниками дипломатичних місій «Групи семи» та представництва ЄС в Києві.

Як повідомляє пресслужба Кабміну, під час зустрічі міністр розповів про нинішню ситуацію в енергетичному секторі, пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів та нагальні потреби галузі.

«В першу чергу, це високовольтне обладнання, зокрема автотрансформатори. Адже під час обстрілів їх було багато пошкоджено. Також потрібні потужні генератори, які, поміж іншого, дають можливість забезпечувати стабільний видобуток газу на українських родовищах», – йдеться у повідомленні.

У Кабміні також додають, що у переліку нагальних потреб енергетичних компаній спецтехніка і транспорт для проведення ремонтних робіт.

Росія з жовтня регулярно завдає масованих ракетних ударів по енергетичних обʼєктах в Україні, після одного з таких ударів 23 листопада значна частина країни на деякий час залишилася без енергопостачання. Досі в більшості областей тривають планові відключення електрики.

У британській розвідці вважають, що удари по українській критичній інфраструктурі, ймовірно, є першим прикладом реалізації Росією концепції стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей (SODCIT) – ключового компонента військової доктрини, яку вона прийняла в останні роки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що вражаються обʼєкти, використання яких допомагає «вбивати росіян».

Україна вважає удари по цивільній інфраструктурі актами тероризму, їх також засуджують країни Заходу.