На Донеччині призупинили роботу котельні, які працюють на газі – ОВА

На Донеччині котельні, які працюють на газі, призупинили роботу через пошкодження магістрального газопроводу в Харківській області, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він пояснив, що «ушкодження магістрального газопроводу в Харківській області спричинило вимушене аварійне відключення котелень».

За його словами, ремонтні бригади мають обстежити аварійну ділянку та провести відновлювальні роботи.

«Як швидко вдасться ремонтникам відновити роботу газопроводу, залежатиме від характеру пошкодження та його масштабу», – сказав Кириленко.

Через російські обстріли ситуація з енергозабезпеченням залишається складною на всій території країни.