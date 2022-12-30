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Дефіцит в енергосистемі повернувся на рівень до обстрілу 29 грудня – «Укренерго»

Наслідки ракетного обстрілу Києва, приватний сектор Бортничі, 29 грудня 2022 року

Енергосистема відновлює роботу в плановому режимі після масованого обстрілу 29 грудня, повідомляє компанія «Укренерго» в п’ятницю.

«Станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що і до 10-ї масованої ракетної атаки росіян. Завдяки професійним діям диспетчерського центру «Укренерго» наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог», – повідомила пресслужба оператора.

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Генерація продовжує набирати потужність, проте через влучання «залишається складною» ситуація на півдні та сході України. Компанія зазначає, що ремонтні бригади працюють над усуненням пошкоджень.

Через черговий масований удар військ РФ по Україні 29 грудня сталося знеструмлення у низці регіонів. У Міненерго за підсумками обстрілів заявили, що найбільш складною склалася ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах. В «Укренерго» заявили, що енергосистема відновлюється в плановому режимі.

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