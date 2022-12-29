На Одещині через удари РФ без світла залишаються майже пів мільйона споживачів – ДТЕК

На Одещині через ракетний удар військ РФ без світла залишаються 450 тисяч споживачів, повідомили у компанії ДТЕК «Одеські електромережі» у фейсбуці.



«Через чергову атаку РФ 29 грудня в Одесі та Одеському районі без світла лишаються 450 тисяч клієнтів. Енергетики роблять все необхідне, щоб подати напругу в першу чергу на критичну інфраструктуру. Енергетики спільними зусиллями намагаються повернути світло побутовим споживачам», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні над Одеською областю сили протиповітряної оборони збили 21 російську ракету, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. За його даними, внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Через черговий масований удар військ РФ по Україні 29 грудня влада Львівщини та Івано-Франківщини також повідомила про влучання в об’єкти енергоінфраструктури і знеструмлення споживачів. Через обстріли із міркувань безпеки обмежили електропостачання у Києві. У Міненерго за підсумками обстрілів заявили, що найбільш складною склалася ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах.

За даними «Укренерго», після масованої ракетної атаки РФ енергосистема України відновлюється в плановому режимі.