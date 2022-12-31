Кличко повідомив про вибухи у двох районах Києва

Вибухи в Голосіївському та Шевченківському районах Києва, повідомив мер Києва Віталій Кличко.



«В Шевченківському уламок ракети впав на автомобіль Фольксваген і пошкодив капот авто. Жертв і потерпілих попередньо немає», – написав він у телеграмі.

Перед цим Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО у Києві та області.

У новорічну ніч по всі території України оголошена повітряна тривога.

Вдень 31 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. За даними ЗСУ, Росія атакувала Україну 20 крилатими ракетами, 12 з них українські військові збили.

У Києві є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. За останніми даними, одна людина загинула, ще 21 поранена. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього. В ООН станом на 26 грудня підтвердили загибель 6 884 і поранення 10 947 цивільних.