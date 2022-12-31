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У новорічну ніч у Києві чутно вибухи, працює ППО – влада

За попередніми даними, уламками знищеної ракети пошкоджено авто в Шевченківському районі Києва. На фото - наслідки російської атаки Києва 31 грудня 2022 року

У Києві та області працює ППО, повідомила у телеграмі Київська міська військова адміністрація.

За попередніми даними, уламками знищеної ракети пошкоджено авто в
Шевченківському районі Києва.

Також про звуки вибухів повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Вдень 31 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. За даними ЗСУ, Росія атакувала Україну 20 крилатими ракетами, 12 з них українські військові збили.

У Києві є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. За останніми даними, одна людина загинула, ще 21 поранена. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

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31 грудня по всій Україні була оголошена повітряна тривога. Росія завдала масованого ракетного удару напередодні Нового року. Внаслідок падіння уламків ракети у столиці є руйнування у кількох районах Києва. Атаки РФ також зазнали Миколаїв, Запоріжжя, Краматорськ, Хмельниччина.

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