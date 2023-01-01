У Києві затримали чоловіка, який запускав салюти на Подолі – поліція

У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти у Подільському районі, повідомляє пресслужба поліції.

За інформацією правоохоронців, близько опівночі надійшло декілька повідомлень від громадян про те, що у Подільському районі невідомі запускають салюти.

Поліцейські встановили, що феєрверки запускались у житловому дворі на вулиці Костянтинівській.

«З місця події слідчі вилучили використану пускову установку. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного та провели у його квартирі обшук», – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили кришку від використаного феєрверка, а 47-річного киянина затримали в порядку ст. 208 ККУ, уточнили в поліції.

Наразі по даному факту вже розпочато кримінальне провадження за ст. 296 ККУ - хуліганство. Фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п’яти років, додали правоохоронці.

У новорічну ніч по всій території України була оголошена повітряна тривога. У Києві в Голосіївському та Шевченківському районах лунали вибухи.

31 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. За даними ЗСУ, Росія атакувала Україну 20 крилатими ракетами, 12 з них українські військові збили.

У Києві є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. За останніми даними, одна людина загинула, ще 21 поранена. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури.