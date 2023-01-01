Масований обстріл у новорічну ніч: в «Укренерго» розповіли про ситуацію зі світлом в Україні

Після нової масованої атаки армії РФ у новорічну ніч, ситуація в енергосистемі України залишається контрольованою, аварійних відключень не застосовувалось, повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Минула доба була складною для енергетиків. Після 11-ї масованої ракетної атаки 31 грудня, не досягнувши своєї глобальної цілі – залишити українців на Новий рік без електроенергії, ворог майже одразу завдав наступного удару», – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в новорічну ніч енергосистема України зазнала вже 13-ї масованої атаки дронами.

«Енергетики роблять все можливе, щоб новорічне свято було зі світлом без обмежень. Додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів надано завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості. Будь ласка, не забувайте про необхідність заощадливо споживати електроенергію!», – закликають в компанії.

У новорічну ніч по всій території України була оголошена повітряна тривога. У Києві в Голосіївському та Шевченківському районах лунали вибухи.

31 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. За даними ЗСУ, Росія атакувала Україну 20 крилатими ракетами, 12 з них українські військові збили.

У Києві є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. За останніми даними, одна людина загинула, ще 21 поранена. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури.