У новорічну ніч у небі над столицею збито 23 цілі – КМВА

У новорічну ніч над Києвом силами ПВО було збито 23 цілі, повідомляє у телеграмі Київська міська військова адміністрація.

У Дніпровському районі зафіксовано уламки ракети на проїжджій частині, потерпілих нема, додали у КМВА.

Перед цим Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО у Києві та області.

Правоохоронці показали уламки іранського дрона-камікадзе, який вночі летів на Київ, російські військові залишили на ньому «привітання», розповів голова Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов у телеграмі.

За його словами, залишки дрона були знайдені на спортивному майданчику.

«Уламки «Шахеда» – частина нічного привітання від «братського народу» з Новим роком! Можна сказати і дешево, і без смаку! Справжній орко - style. І ці уламки не на фронті, де йдуть запеклі бої, вони тут, на спортивному майданчику, де грають діти. Це все, що потрібно знати про державу-терориста і її армію», – написав він під фото.

У новорічну ніч по всій території України була оголошена повітряна тривога.

Вдень 31 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. За даними ЗСУ, Росія атакувала Україну 20 крилатими ракетами, 12 з них українські військові збили.

У Києві є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. За останніми даними, одна людина загинула, ще 21 поранена. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього. В ООН станом на 26 грудня підтвердили загибель 6 884 і поранення 10 947 цивільних.