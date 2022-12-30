Міністр оборони України закликав росіян уникати нової хвилі мобілізації

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав росіян уникати нової хвилі мобілізації, яка може відбутися найближчим часом.

«Уникайте мобілізації будь-яким способом. Коли бункерні вожді не зможуть відправити нових мобілізованих, вони будуть змушені визнати свою поразку. І війна закінчиться. Це все одно трапиться і питання в ціні. І чи буде ця ціна сплачена вашою кров’ю», – сказав Резніков у відеозверненні 30 грудня ввечері.

За словами Резнікова, на початку січня 2023 року Росія готується запровадити військовий стан і має намір закрити кордони для чоловіків.

«Хочу звернутися до російських військовозобов’язаних. Насамперед це стосується мешканців великих міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, щоб зробити хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосять військовий стан», – зазначив Резніков.

Також, за його словами, кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті у Білорусі.

«Я не закликаю вас вірити мені на слово, я хочу, щоб ви поставили собі лише одне питання і чесно на нього відповіли: коли ви поїдете на війну, де можете загинути або стати калікою на все життя, за що конкретно ви воюватимете, особисто ви?», – звернувся міністр оборони.

Раніше в інтерв’ю виданню The Guardian міністр оборони України Олексій Резніков казав, що підготовка десятків тисяч мобілізованих і нових призовників у РФ може свідчити про наміри Росії розпочати новий наступ в Україні.

17 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Росія наразі не готова до нового повномасштабного наступу. Зокрема, у розвідці кажуть, що не бачать «ані формування ударних угруповань російських військ, ані підведення їх до кордону».