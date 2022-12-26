«Надали детальні докази». Україна ініціювала процес виключення Росії з Радбезу і ООН в цілому

Україні ініціювала процес, спрямований на виключення Росії з Ради безпеки ООН і Організації загалом, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Росія – узурпатор місця Радянського Союзу в Радбезі ООН. Сьогодні ми зробили важливий крок… Ми заявили на офіційному рівні свою детальну та аргументовану позицію, чому перебування Росії в Радбезі ООН та в організації загалом – нелегітимне. Ми надали детальні докази того, як 31 рік тому російська делегація, по суті, просто окупувала крісло СРСР в РБ ООН – держави, яка на той момент припинила своє існування – без жодних статутних підстав на це. Зґвалтування Статуту відбулося на основі... простої зміни табличок «СРСР» на «Російська Федерація», – написав Кулеба у фейсбуці.

За словами міністра, це грубе порушення пункту 2 Статті 4 Статуту ООН, який «чітко визначає єдину легітимну процедуру набуття членства в Організації».

«Понад три десятиліття на цей ганебний факт просто закривали очі. Але Україна не буде мовчати. Сьогодні ми розпочали боротьбу за позбавлення Росії статусу постійного члена Радбезу ООН. Ця боротьба не буде простою. Їй протидіятимуть, і не лише Росія. Але ми не будемо миритися з брехнею та фальсифікацією. Завдання бувають складними, але немає нічого неможливого», – наголосив Кулеба.

На сайті МЗС вже оприлюднили «Заяву МЗС України щодо нелегітимності перебування Російської Федерації в Раді Безпеки ООН та Організації Об’єднаних Націй у цілому».

«Із 1991 року Російська Федерація 31 раз застосувала вето в Раді безпеки ООН, що майже вдвічі більше, ніж будь-який інший постійний член Радбезу… На нинішньому етапі агресії Російська Федерація, яка відчуває свою повну безкарність, перейшла до шантажу міжнародної спільноти погрозами застосування ядерної зброї. Це лише питання часу, коли дії РФ дискредитують і зруйнують усю систему ООН – єдину і безальтернативну глобальну міжурядову інституцію, яка об’єднує за столом переговорів усі держави світу», – йдеться в документі.

Україна закликає держави-члени ООН «відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН у цілому».

«Керуючись принципом рівноправності членів ООН, Російська Федерація має пройти той же міжнародно-правовий шлях набуття членства в Організації, що й інші країни… Україна ініціює комплексний процес, спрямований на досягнення цілей цієї заяви, та у цьому контексті готова до взаємодії з іншими країнами для спільного захисту Статуту ООН і міжнародного права від руйнівного впливу Російської Федерації», – йдеться в заяві.

На виступі на засіданні Радбезу ООН 23 листопада президент України Володимир Зеленський виступив за позбавлення права вето Росії у Радбезі ООН, вказавши, що одне крісло в Раді безпеки ООН «досі окуповане».

Американське видання Foreign Policy повідомило, що американські законодавці – члени Гельсінської комісії Конгресу США, внесли до Конгресу резолюцію із закликом до адміністрації Джо Байдена ініціювати процес виключення Росії із Ради безпеки ООН.

У тексті резолюції, який цитує видання, йдеться про те, що «кричущі порушення» Росією Статуту ООН, серед них спроба незаконної анексії частини території України, злочини проти цивільного населення в Україні, ядерні загрози та інші дії, ставлять під сумнів право Росії на постійне членство у Раді безпеки.

У Статуті ООН не передбачено можливості позбавлення країни постійного членства у Раді безпеки ООН. Для виключення країни з ООН потрібна згода двох третин членів Генеральної асамблеї ООН та одностайне схвалення цього рішення Радою безпеки.

У той час, як подібні резолюції Конгресу не є обов’язковими для виконання, ця акція, пише Foreign Policy, відображає настрої в Конгресі та Білому домі, де обговорюється питання щодо обмеження впливу Росії в ООН.

Ідея, підтримувана Гельсінською комісією, полягає у спробі оскаржити статус Росії як законного спадкоємця Радянського Союзу в ООН.

Україна, будучи, поряд із Росією та Білоруссю, однією з держав-засновниць ООН, може заявити про своє право на місце в Раді безпеки ООН як єдина з цих трьох держав-спадкоємців СРСР, яка не порушила Статут ООН, і надати своєму представнику повноваження як члена Ради безпеки.

У такому разі для схвалення цих повноважень теоретично потрібна лише згода 9 членів Ради безпеки ООН. Виконання такого плану, зазначає Foreign Policy, залишається предметом суперечок фахівців. Його здійснення пов’язане з труднощами через 30-річний прецедент, коли право Росії на постійне членство не ставилося під сумнів.