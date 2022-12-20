У МЗС повідомили про підготовку офіційних кроків, що «доведуть незаконне перебування» Росії в Радбезі ООН

Україна зараз готується до офіційних кроків для доведення незаконного перебування Росії в Раді безпеки ООН, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Росія займає місце постійного члена Ради безпеки ООН без належних юридичних підстав для цього і внаслідок, відверто скажемо, шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому. Україна зараз готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування Росії у Радбезі ООН і запустять політичний процес, який має привести до позбавлення її цього місця», – сказав міністр на онлайн-брифінгу 20 грудня.

За його словами, «це буде вкрай непросто», але настав час «відвертої аргументованої розмови про узурпацію Росією місця в Радбезі ООН і ООН у цілому».

Міністр наголосив, що «міжнародне право, а не інтриги й махінації на догоду Росії – ось на чому стоятиме Україна».

На виступі на засіданні Радбезу ООН 23 листопада президент України Володимир Зеленський виступив за позбавлення права вето Росії у Радбезі ООН, вказавши, що одне крісло в Раді безпеки ООН «досі окуповане».

Цього місяця американське видання Foreign Policy повідомило, що американські законодавці – члени Гельсінської комісії Конгресу США, внесли до Конгресу резолюцію із закликом до адміністрації Джо Байдена ініціювати процес виключення Росії із Ради безпеки ООН.

У тексті резолюції, який цитує видання, йдеться про те, що «кричущі порушення» Росією Статуту ООН, серед них спроба незаконної анексії частини території України, злочини проти цивільного населення в Україні, ядерні загрози та інші дії, ставлять під сумнів право Росії на постійне членство у Раді безпеки.

У Статуті ООН не передбачено можливості позбавлення країни постійного членства у Раді безпеки ООН. Для виключення країни з ООН потрібна згода двох третин членів Генеральної асамблеї ООН та одностайне схвалення цього рішення Радою безпеки.

У той час, як подібні резолюції Конгресу не є обов’язковими для виконання, ця акція, пише Foreign Policy, відображає настрої в Конгресі та Білому домі, де обговорюється питання щодо обмеження впливу Росії в ООН.

Ідея, підтримувана Гельсінською комісією, полягає у спробі оскаржити статус Росії як законного спадкоємця Радянського Союзу в ООН.

Україна, будучи, поряд із Росією та Білоруссю, однією з держав-засновниць ООН, може заявити про своє право на місце в Раді безпеки ООН як єдина з цих трьох держав-спадкоємців СРСР, яка не порушила Статут ООН, і надати своєму представнику повноваження як члена Ради безпеки.

У такому разі для схвалення цих повноважень теоретично потрібна лише згода 9 членів Ради безпеки ООН. Виконання такого плану, зазначає Foreign Policy, залишається предметом суперечок фахівців. Його здійснення пов’язане з труднощами через 30-річний прецедент, коли право Росії на постійне членство не ставилося під сумнів.