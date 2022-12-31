У столиці та низці областей запровадили екстрені відключення світла – ДТЕК

На тлі масованого ракетного удару в Києві та низці областей запровадили екстрені відключення. Це допоможе уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури у разі влучання, повідомляє Telegram-канал ДТЕК.

Екстрені відключення світла запровадили у:

Києві;

Київській області;

Одеській області;

Дніпропетровській області.

«Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. Не покидайте укриття та віримо в ППО», – пише пресслужба ДТЕК.

31 грудня після 12:35 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні, зокрема і по Києву. За даними Повітряних сил, українські військові збили 58 із 70 запущених Росією ракет.

Вночі проти 30 грудня російські війська випустили 16 дронів-камікадзе Shahed-131/136 по Україні, повідомило Командування Повітряних сил. За його даними, безпілотники летіли з півночі та південного сходу, всі 16 дронів знищили. У повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 російських безпілотників, повідомили у КМВА.