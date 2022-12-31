Світло в новорічну ніч: ДТЕК обіцяє забезпечити жителів столиці та кількох областей електрикою

Енергетики зроблять усе можливе, щоб на Новий рік жителі столиці, Київської та Дніпропетровських областей були зі світлом, повідомляють в пресслужбі ДТЕК.

«Енергетики докладають максимум зусиль, щоб за рахунок суттєвого обмеження промисловості забезпечити жителів Києва, Київщини та Дніпропетровщини світлом у новорічну ніч, не застосовуючи графіки відключень», – сказано у повідомленні.

Відомо також, що ДТЕК відповідає й за забезпечення електроенергією Одеської та Донецької областей, де наразі застосовані екстрені відключення світла.

Раніше в «Укренерго» повідомили, що енергетична система України відновлює роботу в плановому режимі після масованого обстрілу 29 грудня, і що дефіцит потужності перебуває на тому ж рівні, що і до десятої масованої ракетної атаки російських військ.

За інформацією енергетиків, у столиці й досі є близько 300 будинків, для яких неможливо передбачити відключення електроенергії через технічні особливості.