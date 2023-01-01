Гамалій: в Хмельницькому померла дівчина, поранена внаслідок ракетного удару

У місцевій лікарні померла 22-літня дівчина, яка постраждала внаслідок російських ракетних ударів по Хмельницькому 31 грудня, повідомив у телеграмі очільник ОВА Сергій Гамалій.

«Дівчина (22 роки), яка у вкрай важкому стані вчора була госпіталізована до лікарні після обстрілів нашого міста, померла від отриманих травм», – йдеться у повідомленні.

Всього, за інформацією чиновника, внаслідок вчорашніх обстрілів Хмельницького постраждали восьмеро осіб. Відомо, що чоловік та дві жінки були у важкому стані.

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні напередодні Нового року. Окрім Хмельницького, через російську атаку в Києві є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. Наразі відомо про загиблого і 21 постраждалу людину. Також є руйнування і постраждалі у Запоріжжі та Миколаєві.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього. В ООН станом на 26 грудня підтвердили загибель 6 884 і поранення 10 947 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.