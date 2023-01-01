Російські війська атакували Херсонщину, серед поранених є діти – влада

Війська РФ за минулу добу 31 грудня 40 разів атакували Херсонщину, внаслідок чого є поранені, повідомив у телеграмі голова ОВА Ярослав Янушевич.

«Російські окупанти 40 разів обстріляли територію Херсонської області. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ та мінометів», – написав Янушевич.

За його словами, безпосередньо Херсон армія РФ атакувала 18 разів. Російські снаряди влучили в об’єкт критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

«Минулої доби через російські обстріли поранення дістали три людини. Серед поранених двоє – діти: 13-річний хлопчик знаходиться в тяжкому стані, 12-річна дівчинка дістала поранення середнього ступеня тяжкості», – зазначив Янушевич.

Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.