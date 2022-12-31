Янушевич: через російський обстріл Херсонщини постраждали діти – брат і сестра

Через російський обстріл Херсонщини постраждали діти – брат і сестра, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



«У новорічний вечір підлі російські вороги били з артилерії по селищу Наддніпрянське поблизу Херсона. Стався вибух снаряду неподалік школи. На вулиці знаходилися двоє дітей – 13-річний хлопець та дівчинка 12 років. Це брат і сестра. Вони отримали тяжкі уламкові поранення», – написав він у телеграмі.



Янушевич додав, що дітей доправили до лікарні.

Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

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