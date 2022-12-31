ОВА: на Хмельниччині є влучання у військовий об’єкт

На Хмельниччині є влучання у військовий об’єкт, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.



«Сьогодні під час ракетного удару відбулося влучання у військовий об’єкт в місті Хмельницькому. Пошкоджена техніка. Також є влучання в АЗС. Окрім того, пошкоджено 8 транспортних засобів, 13 навколишніх житлових будинків, складські приміщення», – написав він у телеграмі.



За його словами, після російської атаки на Хмельницький госпіталізували вісім цивільних людей, наймолодшій постраждалій – 19 років, 22-річна дівчина – у важкому стані.



Проводяться роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів та надання медичної допомоги постраждалим.

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Росія завдала масованого ракетного удару по Україні напередодні Нового року. Окрім Хмельницького, через російську атаку в Києві є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. Наразі відомо про загиблого і 21 постраждалу людину. Також є руйнування і постраждалі у Запоріжжі та Миколаєві.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього. В ООН станом на 26 грудня підтвердили загибель 6 884 і поранення 10 947 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.