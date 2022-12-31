Через російську атаку у Хмельницькому постраждали десять людей – мер

Через російську атаку у Хмельницькому постраждали десять людей, повідомив міський голова Олександр Симчишин.

«Є два прильоти в місті. Понад десять постраждалих, вісім людей госпіталізовані, двоє людей у важкому стані», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його даними, пошкоджені десятки житлових будинків, будівля дитсадка, автозаправка та понад 10 автомобілів.

Раніше голова ОВА Сергій Гамалія повідомив, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу російських військових у Хмельницькій області поранень зазнали щонайменше чотири людини.

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні напередодні Нового року. Відомо про вибухи в Києві, є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. Наразі відомо про загиблого і 20 постраждалих. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.