Нічна атака на Київщину: дронами пошкоджено об’єкт інфраструктури – влада

У ніч на 1 січня армія РФ випустила по Київській області майже три десятки дронів, пошкоджено об’єкт інфраструктури, повідомив очільник ОВА Олексій Кулеба в телеграмі.

За його словами, російські війська цілилися в об’єкти енергетики у Київській області, проте сили ППО відбили атаку дронів-камікадзе іранського виробництва типу Shahed.

«Попередньо, без постраждалих. Є пошкодження об’єкта інфраструктури. Усю ніч на місцях збиття працювали екстрені служби», – зазначив Кулеба.

31 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. За даними ЗСУ, Росія атакувала Україну 20 крилатими ракетами, 12 з них українські військові збили.

У Києві є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. За останніми даними, одна людина загинула, ще 21 поранена. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

У новорічну ніч над Києвом силами ПВО було збито 23 цілі, повідомляє у телеграмі Київська міська військова адміністрація.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури.