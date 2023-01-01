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Генштаб ЗСУ: за минулу добу армія РФ завдала 31 ракетний та 12 авіаційних ударів

Українські військові обстріляли з артилерійської системи «Піон» позиції російських військ поблизу Бахмута Донецької області, 26 грудня 2022 року, ілюстративне фото

Минулої доби війська РФ завдали 31 ракетний та 12 авіаційних ударів та здійснили більш ніж 70 обстрілів із РСЗВ, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 1 січня.

«Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація про жертв серед громадянського населення уточнюється», – зазначають в Генштабі.

Також за інформацією українських військових, вдалось відбити атаки російської армії у районах населених пунктів Стельмахівка, Майданчик та Білогорівка Луганської області та Соледар, Бахмутське, Бахмут, Озарянівка, Мар’їнка та Перемога – Донецької області.

«У районі населеного пункту Лиман Другої Харківської області ворог посилив контррозвідувальні заходи. Здійснює розшук проукраїнські налаштованого населення», – уточнили в Генштабі ЗСУ.

Крім того відомо, що українська авіація завдала ударів по району зосередження російських військових, а також по позиції їхнього зенітно-ракетного комплексу. Ракетні сили ЗСУ та артилеристи атакували російський пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, а також пункт управління БПЛА окупантів.

«Противник продовжує втрачати живу силу. Протягом останнього тижня лише до міської лікарні Біловодська в Луганській області доставлено близько 350 поранених військовослужбовців загарбників», – пише Генштаб.

31 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. За даними ЗСУ, Росія атакувала Україну 20 крилатими ракетами, 12 з них українські військові збили.

У Києві є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. За останніми даними, одна людина загинула, ще 21 поранена. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

У новорічну ніч над Києвом силами ПВО було збито 23 цілі, повідомляє у телеграмі Київська міська військова адміністрація.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

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