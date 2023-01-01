Розвідка: російська армія ще має запаси крилатих ракет на дві-три масовані атаки

Армія РФ ще має запас крилатих ракет для завдання двох-трьох масованих ударів по Україні, повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

«Дефіцит сьогодні є у росіян. Він пов’язаний насамперед із балістичними ракетами «Іскандер». Як бачимо, давно вони застосовували цей вид озброєння. Йдеться саме про балістику. Й наближаються до закінчення запаси «Калібрів». Набагато зменшуються крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х-555. І наші підрахунки дуже прості. Максимум, на що здатна Росія – це два-три такі потужні завдання ударів, як от ми спостерігали за останній час», – розповів Скібіцький.

Він уточнив, йдеться, за мірками РФ, високоточне озброєння – це крилаті ракети Х-101, Х-555 та «Калібри».

Представник ГУР додав, що у Росії продовжується виробництво ракет, хоч і дещо зменшилося.

У новорічну ніч по всій території України була оголошена повітряна тривога.

Вдень 31 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. За даними ЗСУ, Росія атакувала Україну 20 крилатими ракетами, 12 з них українські військові збили.

У Києві є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. За останніми даними, одна людина загинула, ще 21 поранена. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури.