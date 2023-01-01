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Росія втратила ще 760 військових та 46 дронів – Генштаб

Український військовий на острові Зміїний у Чорному морі біля знищеного російського гелікоптера, 18 грудня 2022 року, ілюстративне фото

Російські втрати за попередню добу склали близько 760 військових, йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України вранці 1 січня.

Відтак командування оцінює загальні втрати російської армії від 24 лютого в близько 106 720 людей.

Крім того, за даними штабу ЗСУ, Росія втратила:

  • танків – 3031 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 6084 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2021 (+5) од,
  • РСЗВ – 423 (+0) од,
  • засоби ППО – 213 (+0) од,
  • літаків – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 269 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46),
  • крилатих ракет – 723 (+12),
  • кораблів /катерів – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13) од,
  • спеціальної техніки – 181 (+1).

Найбільших втрат російські військові зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках, уточнили в Генштабі ЗСУ.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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