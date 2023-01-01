Ігнат розповів про роботу систем NASAMS під час обстрілів у новорічну ніч

Під час новорічної атаки російської армії бійці ПВО використовували зенітні ракетні комплекси NASAMS для збиття іранських дронів, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Бачимо, що небо було дійсно під надійним захистом. Хочеться ще відзначити допомогу партнерів. Для них має бути такий знак-сигнал, тому що NASAMS ледве встигали перезаряджати наші військовослужбовці. Як із артилерії ними лупили», – сказав він.

Ігнат пояснив, що ніхто у світі ще не мав подібного досвіду використання NASAMS, бо українські захисники перезаряджали комплекс під час ведення бою. Водночас речник заявив, що Україна потребує більше систем ППО NASAMS.

«Це ще один сигнал нашим партнерам – наскільки вправно та ефективно в таких бойових умовах можуть застосовувати бойову техніку іноземного виробництва наші фахівці, які лише кілька тижнів тому проходили навчання», – додав Ігнат.

У новорічну ніч по всій території України була оголошена повітряна тривога. У Києві в Голосіївському та Шевченківському районах лунали вибухи.

31 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. За даними ЗСУ, Росія атакувала Україну 20 крилатими ракетами, 12 з них українські військові збили.

У Києві є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. За останніми даними, одна людина загинула, ще 21 поранена. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури.