Повітряні сили вночі загалом збили 41 російський безпілотник

Російські війська знову атакували Україну іранськими безпілотниками Shahed-131/136 вночі проти 2 січня, повідомляє командування Повітряних сил вранці в понеділок.

«В результаті бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, усі 39 ударних БпЛА (Shahed-131/136 – ред.) знищені», – йдеться в повідомленні.

До збиття повітряних цілей були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувачі Повітряних Сил та мобільні вогневі групи.

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«Крім того, захисники неба знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» та керовану авіаційну ракету Х-59», – додає командування.

Мер Києва Віталій Кличко з посиланням на дані сил протиповітряної оборони заявив, що вночі на столицю були випущені 40 дронів. З них 15 знищили над сусідніми областями, три збили на Київщині, а 22 – над Києвом.

Раніше міський голова столиці повідомив, що нічний удар по Києву пошкодив об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення в місті.