Генштаб: війська РФ випустили 44 іранських дрони по Україні, всі вони були збиті

Російські війська завдали 51 авіаційний удар по Україні, зокрема, випустили 44 безпілотники Shahed-136, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 січня.

«Всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Інформацію про нічний удар по столиці буде оголошено дещо пізніше. Також ворог здійснив 55 обстрілів з РСЗВ, зокрема і по дитячій лікарні міста Херсон. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, російські війська продовжують зосереджувати зусилля на наступі на Бахмут, а також намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

«На Новопавлівському та Запорізькому ​напрямках (російська армія – ред.) веде оборону раніше зайнятих рубежів. На Херсонському – здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Озерянівка, Опитне і Красногорівка на Донеччині», – повідомляє командування.

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Штаб підтверджує ураження місць зосередження російських сил в кількох населених пунктах на окупованій частині Запорізької області 31 грудня, внаслідок чого російські війська втратили «понад 175 поранених військовослужбовців».

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