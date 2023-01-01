ГУР: Росія через брак високоточних ракет комбінує їх запуски з дронами і ракетами старого типу

Через брак високоточних ракет російські військові змінюють тактику обстрілів України, заявив 1 січня в ефірі загальнонаціонального телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький

«У росіян зараз в дефіциті балістичні ракети «Іскандер», наближаються до закінчення запаси «Калібрів», зменшується кількість крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555», – відзначив представник ГУР.

Але, за його словами, попри скорочення обсягів, виробництво ракет у Росії не припиняється: «Ми зараз знаходимо уламки ракет, виготовлені в четвертому кварталі 2022 року. Значить, вони виробляються і зразу надаються у війська, щоб здійснювати обстріли наших обʼєктів».

За даними Головного управління розвідки, російські військові тепер застосовують у різних конфігураціях іранські безпілотники, ракети старого типу, високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300.

31 грудня і 1 січня російські військові здійснили нову серію атак в Україні з використанням безпілотників іранського походження та ракет. Унаслідок цих атак енергетична структура України очевидних ушкоджень не зазнала, електропостачання перед Новим роком і 1 січня здійснювалося майже без ускладнень. Натомість у Києві та Хмельницькому є цивільні загиблі, ще кілька десятків людей були поранені.