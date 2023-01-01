КНУ заявив про «значні ушкодження» понад десятка своїх обʼєктів унаслідок російської атаки 31 грудня

Унаслідок здійсненого російськими військами 31 грудня ракетного обстрілу пошкоджені будівлі Виставкового кампусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це університет повідомив у своїх соціальних мережах 1 січня.

«Значних ушкоджень зазнали корпуси:

Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини»

Географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка

Інституту високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка

Факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка

Факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка

Факультету комп’ютерних наук та кібернетки

Факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем КНУТШ

Механіко-математичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

Кафедри ядерної фізики, кріогенного комплексу Фізичного факультету КНУ ім.Т.Шевченка

спорткомплексу

Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка

деяких гуртожитків Студмістечка КНУ».

У навчальному закладі вказують, що «збитки, завдані падінням ракети, у рази перевищуватимуть ті, яких зазнав КНУ під час масованого ракетного обстрілу середмістя Києва 10 жовтня, коли були ушкоджені будівлі головного (Червоного) навчального корпусу, ННІ філології (Жовтий корпус), Наукової бібліотеки імені М. Максимовича, хімічного факультету, а також оранжереї Ботанічного саду імені О. Фоміна».

Унаслідок обстрілу Києва 31 грудня одна людина загинула, понад 20 постраждали. Росія продовжує масштабні обстріли цивільної інфраструктури України вже майже три місяці, від 10 жовтня 2022 року.