У Херсоні дитяча лікарня потрапила під обстріл російських військових: подробиці ОВА

У Херсоні у новорічну ніч під обстріл російської армії потрапила обласна дитяча клінічна лікарня, повідомляє місцева ОВА в фейсбуці.

«Так нині виглядає єдина лікарня у Херсоні, що надає цілодобову медичну допомогу дітям», – написали в ОВА, розмістивши відповідні фото.

Як зазначається, по Херсонській обласній дитячій клінічній лікарні російські війська випустили близько семи снарядів. Значних руйнувань зазнало відділення неонатального корпусу, зруйновано дві реанімаційні палати та пошкоджено інші медичні кабінети основного корпусу. В лікарні вибито понад 700 вікон.

Також через атаку російської армії сталася пожежа: палав кабінет медсестри та палата для хворих.

«Персонал лікарні евакуював до сховища 17 дітей, четверо батьків та 38 працівників лікарні. Це дозволило уникнути жертв серед мирних людей», – зауважили в ОВА.

Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.