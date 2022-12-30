Російські війська обстріляли Херсонщину понад 80 разів за добу, одна людина поранена – ОВА

Російська армія продовжили обстрілювати територію Херсонської області 29 грудня, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Російські окупанти 81 раз обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ та мінометів», – заявив він.

Зокрема, Херсон зазнав 27 обстрілів, повідомив голова області. Російські снаряди поцілили в магазин, обʼєкти критичної інфраструктури, промислові підприємства, а також приватні та багатоквартирні будинки.

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«Минулої доби через російські обстріли поранення дістала одна людина», – додав Янушевич.

Водночас Офіс президента напередодні повідомив, що внаслідок обстрілу Херсона постраждали двоє людей.

Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.