Янушевич: за добу на Херсонщині троє людей поранені через обстріли

Російські війська 50 разів обстріляли територію Херсонської області напередодні, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич 28 грудня.

За його даними, обстріли велися з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Зокрема, Херсон зазнав 23 обстрілів.

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«(У Херсоні – ред.) ворожі снаряди влучили в медичний заклад, дитсадок, хлібзавод, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості», – заявив Янушевич.

Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.