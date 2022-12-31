Посольство Японії відреагувало на обстріл Києва, внаслідок якого поранений японський журналіст

Посольство Японії в Україні відреагувало на російський обстріл Києва, внаслідок якого зазнав поранень японського журналіста.



«Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста», – йдеться у повідомленні посольства, оприлюдненому у фейсбуці.

Напередодні Нового року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. За даними ЗСУ, Росія атакувала Україну 20 крилатими ракетами, 12 з них українські військові збили. У Києві є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. За останніми даними, одна людина загинула, ще 21 поранена. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього. В ООН станом на 26 грудня підтвердили загибель 6 884 і поранення 10 947 цивільних.