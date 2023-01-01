«Ми виграємо битву за повітря» – Єрмак після обстрілів 31 грудня і 1 січня

Україна у війні з Росією виграє «битву за повітря», написав 1 січня в твітері голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Тактика ворога здобути перевагу для терору цивільної інфраструктури за рахунок балалайок (чиновник має на увазі безпілотники – ред.) і ракет розсипається на очах завдяки діям наших сил ППО та авіації. Все буде Україна», – вказав Єрмак.

31 грудня і 1 січня російські військові здійснили чергову серію атак по Україні з використанням безпілотників іранського походження та ракет. Унаслідок цих атак енергетична структура України очевидних ушкоджень не зазнала, електропостачання перед Новим роком і 1 січня здійснювалося майже без ускладнень. Натомість у Києві та Хмельницькому є цивільні загиблі, ще кілька десятків людей були поранені.