Армія РФ може атакувати Україну дронами, поки готує ракети для обстрілів – Гуменюк

Російська армія може атакувати Україну дронами в той час, поки готується до нового масованого ракетного удару, повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Кораблів зараз у Чорному морі у ворога поменшало суттєво, у них залишилося всього п’ять, і ракетоносії в пунктах базування. На бойовому чергуванні їх немає. Але ж ми пам’ятаємо, що вони перед цим відпрацювали, дуже багато «Калібрів» використали, саме тому потребують часу на переспорядження», – розповіла Гуменюк.

При цьому вона акцентувала, що не лише святкові дні для армії РФ є «значущими», адже вона намагається атакувати Україну постійно.

«Зараз, готуючись до цього (атак - ред.), цілком ймовірно будуть використовувати ще дронові атаки, а тим часом підтягувати ракетоносії», – зазначила Гуменюк.

Вона також сказала, що російські військові готові до використання ще тієї партії дронів, яку вони отримали від Ірану.

Своєю чергою Гуменюк нагадала, що південний регіон є «транзитним» для російських ракет, тож від роботи ППО залежить, чи долетять ракети вглиб України.

«Зараз ворог намагається тероризувати райони, прилеглі до лінії фронту – Запорізький напрямок, Дніпропетровську область (Нікопольський район) тощо», – зазначила Гуменюк.

У новорічну ніч по всій території України була оголошена повітряна тривога. У Києві в Голосіївському та Шевченківському районах лунали вибухи.

31 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні. За даними ЗСУ, Росія атакувала Україну 20 крилатими ракетами, 12 з них українські військові збили.

У Києві є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. За останніми даними, одна людина загинула, ще 21 поранена. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури.