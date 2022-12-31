Іран випробував ударні дрони під час військових навчань

Збройні сили Ірану 31 грудня в рамках своїх щорічних навчань випробували нові ударні безпілотники в прибережній зоні Оманської затоки та біля стратегічної Ормузської протоки, повідомляє державне телебачення.

Державне телебачення повідомило, що ударний дрон Ababil-5 вперше використовувався під час військових навчань і успішно вразив свою ціль, подолавши 400 кілометрів.

30 грудня військові Ірану розпочали свої щорічні навчання в прибережній зоні Оманської затоки. У навчаннях беруть участь підводні човни, літаки, гелікоптери і безпілотники. Ціллю маневрів називають «підвищення готовності до протидії зовнішнім загрозам».

Військові безпілотники були предметом суперечок між Іраном і Сполученими Штатами та їхніми союзниками, які стверджують, що Тегеран постачає Москві безпілотники, які використовуються у війні проти України.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів.

Але на початку листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Абдоллахіян підтвердив, що Росія отримала кілька безпілотників, заявивши, що це сталося за кілька місяців до початку війни.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по Україні, зокрема по українській енергетичній системі. За кілька місяців таких атак вдалося вивести з ладу значну частину енергосистеми, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.