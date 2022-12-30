Іран проводить військові навчання біля Ормузької протоки

Збройні сили Ірану розпочали свої щорічні навчання в прибережній зоні Оманської затоки, біля стратегічної Ормузької протоки, повідомило державне телебачення 30 грудня.

За повідомленням, у навчаннях беруть участь підводні човни, літаки, гелікоптери і безпілотники. Ціллю маневрів називають «підвищення готовності до протидії зовнішнім загрозам».

Навчання почалися на тлі придушення владою антиурядових протестів, які тривають в Ірані вже більше ніж три місяці.

Протока розташована в гирлі Перської затоки і має вирішальне значення для глобальних поставок нафти.