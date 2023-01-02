Стратком ЗСУ і російські медіа заявляють про сотні загиблих мобілізованих РФ у Макіївці

Кілька сотень російських військових загинули в новорічну ніч в окупованій Макіївці на Донеччині – про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України 1 січня.

За даними Управління, російських військових і мобілізованих завезли до будівлі Політехнічного училища №19 у місті.

«В результаті «необережного поводження з нагрівальними приладами», нехтуванням заходів безпеки, курінням у невстановленому місці, Санта упакував в мішки близько 400 трупів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, російські пропагандистські канали заявили про удар по Макіївці нібито з комплексу HIMARS, передає російська служба Радіо Свобода.

Зокрема, російський провоєнний канал «Царьград» повідомив, що в місцевих чатах кількість загиблих оцінюють «сотнями людей». Проросійський канал «Оперативные сводки» повідомив про 500 загиблих. Російський військовий блогер Борис Рожин, який висвітлює війну, повідомив у телеграмі, що станом на вечір 1 січня «завали ще розбирають».

Генштаб раніше підтвердив ураження місць зосередження російських сил у кількох населених пунктах на окупованій частині Запорізької області 31 грудня.