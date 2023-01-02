Обстріли Сумщини пошкодили архітектурну пам’ятку – Живицький

Російські війська завдали 114 ударів по Сумській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький увечері 1 січня.

Загалом під обстріли потрапили п’ять громад: Есманьська, Глухівська, Шалигінська, Краснопільська та Білопільська. Обстріли велися з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії й мінометів.

«У росіян немає нічого святого. Це не новина, звісно, але сьогодні ворог вкотре це довів своїми діями. Внаслідок обстрілу пошкоджено архітектурну пам’ятку – дерев’яну церкву Святої Варвари. А також постраждали пам’ятник, будинок культури та будівля старостату», – заявив Живицький.

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Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.