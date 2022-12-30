На Сумщині війська РФ обстріляли дитячий садочок, школу та будинок культури – ОВА

Російські війська вчергове завдали ударів по Сумській області, уразивши цивільну інфраструктуру, повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Дитячий садочок, школа, будинок культури: це чергові цілі росіян, що сьогодні завдали удару по цивільній інфраструктурі Сумщини. Із мінометів обстріляли одне із сіл Миропільської громади. На щастя, ніхто з людей не постраждав», – повідомив Живицький у Telegram.

За його словами, відновлювальні роботи почалися.

Як пізніше додав Живицький, загалом 139 ударів завдала армія РФ по прикордонню протягом дня.

Вранці повідомлялося, що російські війська з мінометів обстріляли Миропільську громаду, випустивши 60 снарядів.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.