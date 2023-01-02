Удари по Київщині пошкодили приватні будинки та об’єкт критичної інфраструктури – Кулеба

Атаки російських дронів по Київській області пошкодили житло та критичну інфраструктуру, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба вранці 2 січня.

«Внаслідок ударів в регіоні пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та приватні будинки. Попередньо постраждалих немає», – заявив він.

Згодом Кулеба уточнив, що пошкоджень зазнали приватні будинки у двох районах.

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«На ранок маємо 11 пошкоджених приватних будинків у Фастівському та Обухівському районах. Там вже працюють відповідні комісії та фіксують руйнування, щоб якнайшвидше розпочати ремонтні роботи», – додав голова області.

Російські війська знову атакували Україну іранськими безпілотниками Shahed-131/136 вночі проти 2 січня, повідомило командування Повітряних сил.

Мер Києва Віталій Кличко з посиланням на дані сил протиповітряної оборони заявив, що вночі на столицю були випущені 40 дронів. З них 15 знищили над сусідніми областями, три збили на Київщині, а 22 – над Києвом.