Кличко: помер один із поранених через обстріли Києва 31 грудня

Один із постраждалих внаслідок російського удару по Києву помер у лікарні, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Сьогодні вранці помер один із постраждалих від російської атаки на столицю 31 грудня. 46-ти річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані», – заявив мер міста.

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31 грудня і 1 січня російські військові здійснили серію атак в Україні з використанням безпілотників іранського походження та ракет.

Унаслідок цих атак енергетична структура України очевидних ушкоджень не зазнала, електропостачання перед Новим роком і 1 січня здійснювалося майже без ускладнень. Натомість у Києві та Хмельницькому є цивільні загиблі, ще кілька десятків людей були поранені.