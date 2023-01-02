«Ставка на виснаження» – Зеленський про російські атаки з використанням БПЛА з Ірану

Українські військові з початку 2023 року збили вже понад 80 запущених російськими військовими іранських безпілотників Shahed, заявив президент України Володимир Зеленський увечері 2 січня в традиційному відеозверненні. Український лідер також вказав, що Росія може планувати тривалу атаку такими засобами.

«Від початку року минуло лише два дні, а кількість збитих іранських дронів над Україною вже понад 80. І найближчим часом ця кількість може зрости. Бо цими тижнями ночі можуть бути доволі неспокійними. Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку «Шахедами». Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики», – наголосив Зеленський.

Президент також відзначив за успішний захист неба повітряні командування «Центр», «Південь» та «Схід».

31 грудня і 1 січня російські військові здійснили серію атак в Україні з використанням безпілотників іранського походження та ракет. Унаслідок цих атак енергетична структура України очевидних ушкоджень не зазнала, електропостачання перед Новим роком, 1 і 2 січня здійснювалося майже без ускладнень. Натомість у Києві та Хмельницькому є цивільні загиблі, ще кілька десятків людей були поранені.