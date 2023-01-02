Після резонансу Міноборони Росії підтвердило удар у Макіївці

Міноборони Росії підтвердило удар ЗСУ по місцю розташуванню російських військових у Макіївці на окупованій Донеччині.



Водночас у російському відомстві назвали менші втрати, ніж повідомлялося раніше.



За даними представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова, удар завдано нібито з систем HIMARS.

Раніше російські пропагандистські канали заявили про удар по Макіївці. Зокрема, російський провоєнний канал «Царьград» повідомив, що в місцевих чатах кількість загиблих оцінюють «сотнями людей». Проросійський канал «Оперативные сводки» повідомив про 500 загиблих. Російський військовий блогер Борис Рожин, який висвітлює війну, повідомив у телеграмі, що станом на вечір 1 січня «завали ще розбирають».

Також Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України 1 січня повідомило про кілька сотень загиблих російських військових в Макіївці. За даними управління, російських військових і мобілізованих завезли до будівлі Політехнічного училища №19, у результаті «необережного поводження з нагрівальними приладами», нехтуванням заходів безпеки, курінням у невстановленому місці», загинули 400 людей.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 107 440 військових.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.