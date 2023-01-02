Генштаб заявляє про понад 700 ліквідованих російських військових за добу

Втрати російської армії за добу 1 січня склали близько 720 військових, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 2 січня.
Відтак, за даними українського командування, загалом російські війська втратили близько 107 440 людей особового складу від початку повномасштабного російського вторгнення.
Також ЗСУ наводять дані про втрати російської техніки за добу:
- 9 бойових броньованих машин (загалом 6 093)
- 2 027 артилерійських систем (+6)
- 44 безпілотники оперативно-тактичного рівня (1 836)
- 5 автомобілів і автоцистерн (4 725)
«Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках», – йдеться в зведенні.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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