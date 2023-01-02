У кількох областях України ввечері 2 січня оголошена повітряна тривога

Після 22:00 2 січня у Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях оголошена повітряна тривога (в окупованому Криму та частково окупованій Луганщині так тривога триває безперервно).

Повідомляючи про аналогічну атаку, яка розпочалася приблизно в цей же час 1 січня, голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім відзначав, що російські військові запустили в повітряний простір України ударні дрони Shahed іранського виробництва.

31 грудня і 1 січня російські військові здійснили серію атак в Україні з використанням безпілотників іранського походження та ракет. Унаслідок цих атак енергетична структура України очевидних ушкоджень не зазнала, електропостачання перед Новим роком, 1 і 2 січня здійснювалося майже без ускладнень. Натомість у Києві та Хмельницькому є цивільні загиблі, ще кілька десятків людей були поранені.