Військовий комітет НАТО у січні обговорить підтримку України

Вищий військовий орган НАТО – Військовий комітет – проведе засідання 18-19 січня в Брюсселі, повідомляє пресслужба альянсу.

За повідомленням, адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету, очолить зустріч, у якій візьмуть участь начальники оборонних збройних сил Альянсу та їхні колеги із Фінляндії та Швеції.



«Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ приєднається до Військового комітету на першому засіданні, щоб оголосити останні політичні цілі й обговорити проблеми безпеки, що стоять перед Північноатлантичним союзом», – йдеться я в повідомленні.

Серед питань, які обговорюватимуть, – розвиток потенціалу, військові запаси, логістика та підтримка України з боку НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ днями заявив, що НАТО має збільшити своє виробництво зброї, оскільки війна в Україні затягується, а потреба Києва в техніці зростає.